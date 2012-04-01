С 1 апреля в Москве подорожает техосмотр

С 1 апреля стоимость техосмотра (ТО) в Москве подорожает на 4,35% - с нынешних 690 до 720 рублей (для легковых автомобилей). При этом тариф для автобусов с максимально допустимой массой до 5 тонн увеличится на 41,7% - с 910 рублей до 1,29 тысячи рублей.

Для автобусов с массой свыше 5 тонн на 41,8% - с 1,1 тысячи до 1,56 тысячи рублей. Отмечается, что ТО для грузовых автомобилей с допустимой максимальной массой от 3,5 тонны до 12 тонн подорожает на 42,5% - с 1,06 тысячи до 1,51 тысячи рублей, а с массой свыше 12 тонн на 43% - с 1,14 тысячи до 1,63 тысячи рублей.