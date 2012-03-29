В четверг из-за снегопада в Москве образовались пробки раньше обычного времени. Транспортная ситуация на дорогах столицы серьезно осложнилась уже днем, еще до вечернего часа пик загруженность столичных магистралей оценивалась в 7 баллов.

По прогнозу центра погоды "Фобос", снегопад, начавшийся в городе сегодня, будет идти всю ночь и весь следующий день. Всего за эти два дня в Москве может выпасть 10 миллиметров осадков.

Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность столичных трасс на 16.05 оценивалась в 7 баллов из 10 возможных.

Сейчас в Москве полностью стоит Садовое кольцо, здесь скорость автопотока составляет 7-10 км/час.

Практически все центральные улицы Москвы загружены автотранспортом, пробки образовались на Охотном ряду, Большой Ордынке, Цветном бульваре, Большой Якиманке, Большой Лубянке, Берсеневской и Раушской набережных и многих других.

Огромная пробка растянулась на внутренней стороне МКАДа - от Щелковского шоссе до Киевского, а также на внешней стороне магистрали - от Ярославского шоссе до Дмитровского, а также от Волоколамского до Рублево-Успенского шоссе.