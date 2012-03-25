ГИБДД просит водителей быть осторожнее на дорогах

ГИБДД Москвы просит водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Водителям следует избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости.

На юг европейской России с северо-запада стремительно движется циклон, отмечают синоптики. В городе усилится ветер в порывах до 12-17 метров в секунду, передает РИА Новости. Прошедший снегопад может осложнить обстановку на дорогах и привести к увеличению числа ДТП. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.