В Москве из-за снегопада образовались многокилометровые пробки

В Москве вечером во вторник сильно затруднено движение из-за снегопада. В столице наблюдаются многокилометровые пробки. Из-за снегопада на дорогах образовалась снежная каша и гололед. Водители вынуждены снизить скорость.

Загруженность дорог Москвы значительно превысила обычные показатели для часа пик. Пробки оценивались в 8 баллов, сейчас - 6 вместо обычных 4-5. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Пробки образовались на Третьем транспортном кольце и отдельных участках МКАД. Самая большая пробка наблюдается на Ленинском проспекте - от ТТК до МКАД.