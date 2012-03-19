Ростехнадзор проверит качество бензина на АЗС

В ближайшее время Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведет ряд проверок на автозаправочных станциях на внутреннем рынке.

Ростехнадзор намерен выявить нарушения реализации топлива и его качества. Не всегда топливо соответствует заявленному качеству. Также бывают случаи, когда отсутствуют чеки и другие необходимые документы при реализации топлива. Как сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, в случае нарушений будут приняты соответствующие меры. По его словам, ФАС заключила договоренность с Ростехнадзором о совместной борьбе с нарушениями по реализации топлива, передает РБК.