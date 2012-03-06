В Москве образовались многокилометровые пробки

На дорогах Москвы вечером во вторник, 6 марта, образовались многокилометровые пробки. Движение оказалось затруднено значительно раньше вечернего часа пик. Загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

Как следует из информации сервиса "Яндекс.Пробки", пробка длиной почти в 20 километров образовалась на внешней стороне МКАД - от Киевского шоссе до Каширского. Пробка длиной около 10 километров в настоящее время образовалась на внутренней стороне кольцевой дороги на участке от Новоегорьевского шоссе до Каширского шоссе.