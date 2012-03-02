Госдума отменит аресты за неуплату штрафов и снизит их суммы вдвое

Законопроект, вносящий в законодательство поправки, отменяющие административный арест за неуплату штрафов и уменьшающие в два раза сумму штрафа, будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в марте.

"Поправка об отмене административного ареста за неуплату штрафа в случае, если это произошло в первый раз, фактически подготовлена и будет внесена к заседанию комитета", – сообщил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Кроме того, в документе предлагается уменьшить сумму штрафа вдвое, в случаях, если нарушитель признал свою вину и уплатил штраф в течение 10 суток, не дожидаясь решения суда.

Подобная практика уменьшения суммы штрафа в зависимости от срока оплаты давно и успешно действует во многих европейских странах.