Госдума отменит аресты за неуплату штрафов и снизит их суммы вдвое
2 марта 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Законопроект, вносящий в законодательство поправки, отменяющие административный арест за неуплату штрафов и уменьшающие в два раза сумму штрафа, будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в марте.
"Поправка об отмене административного ареста за неуплату штрафа в случае, если это произошло в первый раз, фактически подготовлена и будет внесена к заседанию комитета", – сообщил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.
Кроме того, в документе предлагается уменьшить сумму штрафа вдвое, в случаях, если нарушитель признал свою вину и уплатил штраф в течение 10 суток, не дожидаясь решения суда.
Подобная практика уменьшения суммы штрафа в зависимости от срока оплаты давно и успешно действует во многих европейских странах.