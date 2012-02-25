Porsche отзывает более 100 тысяч внедорожников Cayenne из-за дефекта фар

Производитель автомобилей Porsche отзывает 100 тысяч внедорожников Cayenne. Причина - обнаруженный дефект фар. Отзыву подлежат Cayenne, Cayenne S, Cayenne S Hybrid и Cayenne Turbo модельного ряда 2011-2012 годов.

Как сообщает CNN со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (The National Highway and Traffic Safety Administration, NHTSA), в случае резкого торможения или набора скорости дефект может привести к выпадению фар.