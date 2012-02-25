Porsche отзывает более 100 тысяч внедорожников Cayenne из-за дефекта фар
25 февраля 2012, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Производитель автомобилей Porsche отзывает 100 тысяч внедорожников Cayenne. Причина - обнаруженный дефект фар. Отзыву подлежат Cayenne, Cayenne S, Cayenne S Hybrid и Cayenne Turbo модельного ряда 2011-2012 годов.
Как сообщает CNN со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (The National Highway and Traffic Safety Administration, NHTSA), в случае резкого торможения или набора скорости дефект может привести к выпадению фар.