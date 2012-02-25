В России создали самый быстрый в мире трактор

В Ростове-на-Дону создали самый быстрый в мире трактор. Специально подготовленный трактор смог развить максимальную скорость в 121 км/ч. Машина была построен на базе старой «Беларуси».



Трактор показал такие результаты скорости на льду замерзшего озера рядом с селом Киселево в Ростовской области, пишет портал Автоновости. Стоит отметить, что самый быстрый в мире трактор был построен на базе старой «Беларуси». Были усовершенствованы двигатель, трансмиссия и топливная аппаратура.