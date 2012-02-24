Гражданин Германии обвинил компанию BMW в недостоверной рекламе

Житель Германии взял машину напрокат и решил проехать в ней по пруду, как это показано в рекламе. Однако машина заглохла в середине пути, так как в двигатель попала вода.



Прокатная компания предоставила немцу счёт на 10 тысяч на ремонт автомобиля. Однако тот отказался платить, ссылаясь на то, что в рекламном ролике технические характеристики BMW позволяют водителям ездить по воде. Суд признал правой компанию и счел действия водителя необдуманными и халатными. Тем не менее компания согласилась вместо 10 тысяч взять 4.