Разметка с петербургских дорог исчезает

У сыщиков появилось новое дело: таинственным образом с дорог Петербурга стала пропадать разметка. По уверениям автолюбителей, просто сложно понять, по какой полосе они едут. Разметки-то не видно!



- Еду вслепую, - жалуется водитель с двадцатилетним стажем Владимир Горлов. – На днях чуть в аварию не попал. Все как в русской рулетке происходит. Повезет – не повезет. Приходится ориентироваться по колейности на асфальте. Ужас.



Тем временем, в прошлом году из городского бюджета на нанесение разметки выделили 234 миллиона рублей. Работы проводились в восемнадцати районах. Закончились к пятнадцатому июля.



Оказывается, в пропаже разметки виноваты жара и… снег. Зимой дороги от снега расчищают при помощи соляной смеси, которая впитывается в асфальт.



Летом, когда на улице уже тепло, она выступает на поверхность. И образует жировую пленку. Смывают ее не везде, поэтому разметка ложится на дороги некачественно.



- В этом году на разметку дорог в Петербурге будет выделено приблизительно 350 миллионов рублей. Этого не достаточно, - говорят в Дирекции по организации дорожного движения. – Разметка, нанесенная краской, действует шесть месяцев, а термопластиком – целый год.



Эксперты утверждают, что эта проблема – комплексная. Мол, и дороги плохо очищают, и улицы несвоевременно убирают.