ФСТ: Предельная стоимость техосмотра составит не более 1,131 рубля

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) обнародовала проект постановления правительства, в котором определена предельная стоимость услуги техосмотра (ТО), она составила 958,5 рубля, без учета НДС.



Проект постановления правительства "Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра" был разработан ФСТ.



Согласно разработанному проекту, предельная стоимость ТО, включая НДС, составит не более 1,131 рубля.



Напомним, ранее сообщалось, что стоимость этой услуги будет выше, предполагалось, что ее цена составит 2 тысячи рублей.