В Москве в связи с празднованием Дня единства ограничено движение транспорта

Управление ГИБДД ГУВД по Москве предупреждает об ограничении движения автотранспорта в праздничные дни - 4 и 7 ноября, и обращается к автолюбителям быть предельно внимательными в эти дни.



4 ноября в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, в Москве будет ограничено движение с 11.00 до 16.30 часов по улице Перерва (на участке от улицы Белореченская до Люблинской улицы) и с 14.00 до 17.00 на набережной Тараса Шевченко (на участке от дома № 29 до Украинского бульвара).



7 ноября в связи с проведением на Красной площади торжественного марша, посвященного 70-ой годовщине исторического парада 1941 года, с 08.00 до 12.00 часов будет ограничено движение транспорта по улицам Варварка, Ильинка, Москворецкой, по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.



В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города 7 ноября 2011 с 17.30 часов и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта по улице Охотный ряд, Театральная площадь, Самотечная улица и на участке от Самотечной площади до Суворовской площади.



ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать маршруты объезда, строго соблюдать предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщает официальный сайт УГИБДД ГУВД Москвы.