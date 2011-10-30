Saab продался китайцам с потрохами за 100 млн евро

100% акций шведского автопроизводителя Saab, испытывающего финансовые затруднения, переходят китайским компаниям Pang Da Automobile Trade Co и Zhejiang Youngman Lotus Automobile.

Как отмечается в пресс-релизе голландской Swedish Automobile N.V. (Swan), которой принадлежит Saab, компании подписали меморандум о взаимопонимании, по которому Pang Da и Youngman приобретут все акции Saab Automobile AB (Saab Automobile) и Saab Great Britain Ltd. (Saab GB) за 100 млн евро.

Окончательное соглашение о покупке акций шведского автопроизводителя будет заключено между Swan, Pang Da и Youngman позже - при выполнении ряда условий, включая одобрение сделки соответствующими регулирующими органами и акционерами Swan. Сумма в 100 млн евро будет выплачиваться траншами, говорится в сообщении Swan. Важным моментом для Swan при заключении данной сделки является готовность Pang Da и Youngman предоставить Saab долгосрочное финансирование, сообщает RBC.

Напомним, о своей готовности инвестировать в Saab неоднократно заявлял российский бизнесмен Владимир Антонов, который был исключен из числа акционеров Spyker под давлением General Motors.