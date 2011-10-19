В России будет 9 категорий транспортных средств вместо 5

Депутаты Нижней палаты российского парламента приняли в среду в первом чтении законопроект, который увеличивает число категорий и вводит подкатегории транспортных средств при получении водительских прав.

Также появится отдельная категория прав для тех, кто обучался вождению на машинах с автоматической коробкой передач.

После окончательного принятия документа в нашей стране появится девять категорий вместо существующих пяти.

Все водительские удостоверения, выданные до вступления в силу нового закона, будут действовать до окончания указанного в них срока.

Эти изменения будут введены в рамках венской "Конвенции о дорожном движении" от 8 ноября 1968 г., ратифицированными Россией.