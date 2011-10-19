Нижняя палата российского парламента в среду одобрила в первом чтении законопроект, который вводит отдельную категорию прав для тех, кто обучался вождению на автомобилях с автоматической коробкой передач.

В водительском удостоверении у них будет специальная отметка.



На "механике" им ездить будет нельзя, в противном случае это будет приравниваться к управлению автомобилем без прав. Но санкции за это нарушение пока не прописаны.

Граждане, которые сдали экзамен на механике, смогут управлять машиной и с автоматической коробкой.

Кроме того, принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает новые категории и подкатегории транспортных средств. Например, вводится подкатегория А1 для водителей легких мотоциклов. В подкатегорию В1 будут входить трициклы и квадроциклы. Появляются также новые категории Tm (трамваи) и Tb (троллейбусы).

Кстати, ранее водители этих транспортных средств вообще не получали водительские удостоверения, а право управления появлялось после прохождения специального курса подготовки.