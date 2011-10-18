С 2012 года на территорию Таможенного союза запретят ввоз машин из США и Японии

С середины 2012 года на территорию Таможенного союза полностью запретят ввоз машин из Японии и США, то есть, запретят автомобили с правым расположением руля и сигналами поворота красного цвета.



Согласно новому техрегламенту, запрет вступит в силу с 1 июня 2012 года, но он не коснется автомобилей, ввезенных ранее на территорию России, Казахстана и Белоруссии, которые после вступления в силу единых норм закроют границы ТС для таких иномарок.



Правый руль и сигналы поворота красного цвета пытаются запретить уже давно, как непригодные для поездок по российским дорогам и по российским правилам дорожного движения. Вновь ввезенные автомобили, которые не соответствуют требованиям техрегламента, нельзя будет поставить на учет, а те машины, что уже стоят на учете, запрещать не будут, сообщают "Вести-ФМ".



Недовольство новым техрегламентом больше всего ощущается среди поставщиков этих автомобилей, так как за столь долгое время на Дальнем Востоке сложилась целая сфера бизнеса по ввозу праворуких иномарок из Японии и автомобилей из США. Вот и водители уже не раз устраивали акции протеста, ведь нестандартные "японки" и "американки" дешевле и качественнее, а найти им нормальную замену за такие деньги на российском рынке очень непросто, фактически - невозможно.

Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль бросался в глаза - вам поможет матовая пленка. Матовая пленка бывает разных цветов, но делать обклейку авто следует только у профессионалов.