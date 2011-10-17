Автосервисы смогут проводить технический осмотр автомобилей

Правительство России внесло изменения в действующее постановление о техосмотре, согласно которому автосервисы теперь имеют право проводить технический осмотр (ТО) автомобилей.



В понедельник 17 октября постановление правительства РФ № 832 от 11 октября 2011 года опубликовано в "Российской газете".



Поясним, действующее постановление правительства № 880 разрешает участвовать в конкурсе на проведение техосмотра коммерческим компаниям, которые должны соблюдать ряд требований - иметь необходимое оборудование и квалифицированный персонал, но лишь при условии, что они не оказывают услуги по ремонту автомобилей.



Новое постановление № 832 исключает этот пункт из постановления № 880. Таким образом, при вступлении в силу нового документа, а это случится через неделю после обнародования, претендовать на право проведения техосмотра наравне с другими компаниями смогут и автосервисы. Правила проведения техосмотра будут приняты позднее.



Напомним, что первые два года с момента начала действия новой процедуры проведения ТО, который начнется с 1 января 2012 года, автовладельцы смогут проходить техосмотр как в коммерческих центрах (они будут называться операторами ТО), так и в государственных пунктах, передают Вести.ру.