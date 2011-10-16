В Японии становятся все популярнее российские "УАЗики", причем не Patriot, а старая добрая "буханка". Избалованных японцев привлекает простота наших автомобилей, даже несмотря на высокую цену.

Впрочем, это также привлекает жителей страны Восходящего солнца. Мол, берешь дорогой, но дико простой автомобиль.

С учетом таможенных пошлин и транспортировки "УАЗ" в Японии стоит почти $40 000.

"Водителю на современных машинах скоро и рулить будет необязательно, а здесь ты по-настоящему управляешь автомобилем. Мне все нравится - и тяжелый руль, и переключатель скоростей, и тряска, и шум мотора", говорит один из владельцев "иностранной диковинки" Митиоми Судзуки.

Японцы также занимаются тюнингом "УАЗов", точнее превращением их в более пригодные к эксплуатации машины. Так главе небольшой дизайнерской фирмы в Осаке российское удовольствие обошлось в $70 000. На тюнинг ушло полгода, сообщает vesti.ru.

Больше всего сил и времени было потрачено на установку кондиционера и переделку двигательного отсека, который у "УАЗа" находится между передними креслами и во время движения сильно разогревается.