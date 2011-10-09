В США продан самый старый в мире действующий автомобиль за самую высокую цену раритетных транспортных средств. Автомобиль, 127 лет носящий имя La Marquise, продан на аукционе RM Auctions за $4,62 млн.

La Marquise (официальное название — De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, по именам построивших его компаньонов) — старейший из существующих автомобилей. Автомобиль был построен в 1884 году и работал на паровом двигателе.

В этом году раритет выставлен на торги американским аукционным домом RM Auctions, рассчитывавшим за раритет $2-2,5 млн. Имя покупателя La Marquise, ставшего пятым владельцем этого автомобиля за всю его историю, аукционный дом не раскрывает, сообщает lenta.ru.

Первым владельцем La Marquise был французский аристократ граф де Дион, принимавший участие в его создании. В 1906 году де Дион продал автомобиль офицеру французской армии Анри Дориолю (Henri Doriol), семья которого владела La Marquise до 1987 года.

Следующим владельцем стал член британского клуба классических машин Тим Мур (Tim Moore), который восстановил автомобиль и привел ее в полностью рабочее состояние.

В 2007 году La Marquise был продан коллекционеру из Техаса Джону О'Куинну (John O’Quinn), заплатившему за него, как сообщалось, 3,63 миллиона долларов. На аукцион La Marquise был выставлен наследниками О'Куинна, скончавшегося в 2009 году.