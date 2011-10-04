В Москве задержаны 10 машин с «левыми» мигалками (ВИДЕО)

Министерство внутренних подвело итоги рейда против незаконно установленных специальных сигналов. Масштабные проверки на дорогах Москвы прошли несколько дней назад. По результатам рейда, инспекторы ГИБДД выявили более 160 незаконных удостоверений и пропусков.



В ходе спецрейда сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ и ФСО проверили более тысячи автомобилей. Официальный представитель главного управления собственной безопасности МВД Андрей Московкин сообщил, что большинство нарушений совершалось водителями, управляющими транспортными средствами с номерными знаками так называемых привилегированных серий. По словам Московкина, некоторые автовладельцы, задержанные в ходе рейда, пытались избежать наказания, предъявляя служебные удостоверения организаций и правоохранительных ведомств с выдуманными названиями: «За нарушение ПДД задержан водитель, управлявший автомобилем Мерседес S600. Инспекторам водитель предъявил удостоверение генерал-лейтенанта, председателя совета военачальников МВД России».

Также были выявлены незаконно установленные проблесковые маячки, которыми пользовались десять из всех остановленных VIP-автомобилей.

Напомним, активную борьбу с автомобилями, имеющими спецсигналы, ведут активисты сообщества «синих ведерок».