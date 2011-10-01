В Москве начал свою работу Центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД

В Москве начал свою работу Центр автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), об этом сообщили в пресс-службе московской ГИБДД.



"В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве создан Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Сегодня он начинает свою работу по оформлению постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных приборами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме", - сообщается на сайте ГИБДД.



В Москве до конца 2011 года начнут работу в автоматическом режиме более 150 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений, с их помощью на транспортных магистралях города будет производиться контроль скоростного режима движения автотранспорта.

При фиксации нарушения ПДД, владельцам транспортных средств рассылаются специальные уведомления для оплаты штрафа. О том, попали ли водители в число нарушителей, они могут узнать сами, не дожидаясь на портале "Государственных и муниципальных услуг" www.gosuslugi.ru.