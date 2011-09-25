Автомобиль на сжатом воздухе ставит рекорды

Тойота представила новы революционный супер кар, движущийся за счет энергии сжатого воздуха. Автомобиль развивает скорость около 130 км/час, и имеет только три колеса. Транспортное средство занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Трехколесная машина получила название Ku:Rin, и она не имеет ни двигателя внутреннего сгорания, ни аккумулятора. Все системы работают за счет сжатого воздуха, сообщает портал Infox.ru.

При разработке суперкара Тойота использовала опыт, накопленный при проектировании и производстве кондиционеров. Длина машины составляет 3,5 метра, ширина – всего 0,8 метра. У нее пока есть один, но существенный недостаток – без дозаправки она может проехать только три километра.