В центре Москвы парковки для машин будут строить на местах старых домов

Префект Центрального административного округа Сергей Байдаков сообщил, что столичные власти нашли место для парковок в центре города, которые планируется строить на местах старых домов.



По словам префекта, здесь речь идет о ветхих строениях, которые не представляют никакой исторической ценности, передает Интерфакс.



В скором времени большая парковка может появиться на Краснопрудной улице, она будет построена на месте одного из расселенных домов. Планируется организовать парковки на местах старых строений еще по шести столичным адресам.



До конца 2016 года в Москве планируется создать 1,464 млн новых парковочных мест, из них 420 тысяч мест придется на многоуровневые паркинги, а 310 тысяч мест – на так называемые "народные гаражи", а еще 235 тысяч мест придется на перехватывающие парковки, которые будут организованы рядом с метро.