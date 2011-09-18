Автосалон в Германии: производители отдают предпочтение электромобилям

Во Франкфурте-на-Майне проходит 64-й Международный автосалон IAA 2011. На нем представлены самые современные модели легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, фургонов, погрузочно-разгрузочной техники.

В этом году основными тематическими разделами выставки стали легковые коммерческие автомобили, автобусы и микроавтобусы, специальные транспортные средства, запчасти и аксессуары, альтернативные двигатели, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, логистика на транспорте, рассказывает ИТАР ТАСС.

Коронной темой смотра заявлены автомобили с электрическими двигателями и машины с гибридным приводом, сочетающим двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, работающий от аккумуляторов, подробнее о электродвигателях тут - www.servomh.ru. Однако двигатели внутреннего сгорания пока еще в тираж не выходят, кроме электромобилей "Опель", "Фольксваген", БМВ, "Даймлер", представлены перспективные модели с бензиновыми и дизельными моторами.

Конструкторы "Опеля" провели мировую премьеру спортивного автомобиля Astra GTC. Ожидается и мировая премьера компактного микроавтобуса Mercedes-Benz B-класса, в который перенесен ряд элементов премиум-класса.

Среди народных автомобилей «Фольксвагена в выставке участвует бензиновый автомобиль с эмблемой VW с забавным названием up! Эта трехдверная машина компакт- класса оснащена трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 60-75 лошадиных сил. Авто с пятиступенчатой механической коробкой передач имеет длину 3,54 м, его ширина - 1,64 м.

БМВ привез на смотр обновленную - расширенную и удлиненную - версию своей первой модели с тремя и пятью дверьми. А богатые автолюбители не смогут пройти спокойно мимо спортивного вида Ferrari 458 Italia Spider, Bentley Continental GTC, Audi R8 GT Spyder, Porsche 911.