Госавтоинспекция пообещала упростить процедуру оформления ДТП

Заместитель начальника российской Госавтоинспекции Павел Бугаев заявил, что в скором времени процедура оформления дорожно-транспортных происшествий (ДТП) будет упрощена.



По словам Павла Бугаева, в рамках реформирования органов внутренних дел будет проведена работа по оптимизации процедуры оформления ДТП. "Мы ни в коем случае не хотим переложить ответственность, но считаем нужным организовать дополнительное обсуждение этого вопроса", - пояснил он.



"Сегодня очень мало водителей оформляют мелкие ДТП, так называемое "железо", самостоятельно, что объясняется в какой-то степени несовершенством законодательства, но вопрос актуален для всех участников дорожного движения, и его нужно решать в кратчайшие сроки", - цитирует заместителя начальника российской Госавтоинспекции Интерфакс.