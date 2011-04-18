За мойку автомобиля в неположенном месте оштрафуют на 5 тысяч рублей

//Авто

18 апреля 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Подмосковья ужесточили наказание за мойку автомобиля в неположенном месте - во дворе дома, на улице, на берегу водоема, за которое предусматривается штраф в размере до 5000 рублей.



Кроме того, увеличивается штраф за выброс мусора из автомобилей и создание несанкционированных свалок вдоль дорог, ранее за это нарушение взимали штраф в 1000 рублей. А согласно новым поправкам, теперь за эти нарушения надо будет заплатить штраф от 2000 до 5000 рублей. Для должностных лиц за данное нарушение предусматривается повышение штрафов до 10 раз. Пресекать данные нарушения на дорогах будут специальные засады, об этом пишет Российская газета.



За "создание антисанитарных условий", то есть мойку в неположенном месте - во дворе дома, на берегу озера или реки, а также просто на улице, например, возле своего гаража, будут штрафовать от 3000 до 5000 рублей. Также будут наказывать и автомобильные мойки, которые нарушают природоохранные нормы, введенные в регионе.



Служба Госавтоинспекции предупреждает, что в Московском регионе с 15 апреля по 15 мая проводится акция "Чистый автомобиль", за грязный автомобиль и нечитаемые номерные знаки владелец автомобиля заплатит 500 рублей.