Половина зараженных радиацией машин, привезенных из Японии, уже перестала фонить

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17 апреля 2011, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Следы радиации исчезли с половины фонящих автомобилей, задержанных владивостокскими таможенниками, объявил в воскресенье руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«На 20 машинах, которые были контаминированы (заражены) короткоживущими радионуклидами, уровень радиации упал. Сейчас решается вопрос об их выдачи владельцам", - пояснил он.

За первые две недели апреля во Владивосток из Японии на теплоходах прибыло 49 легковых автомобилей, у которых был завышен радиоактивный фон. Их отправили на огороженную спецплощадке в зоне таможенного контроля.

Глава Роспотребнадзора добавил, что более остальные, пока еще фонящие, машины будут допущены на территорию РФ только после дезактивации. «На территории Приморского края есть организации, которые имеют лицензию на проведение дезактивации. После проведения дезактивационных работ будет решаться вопрос об их допуске на территорию РФ", - сказал главный санитарный врач, уточнив что хотя радиационный фон всех автомобилей опасности не представляет, «на территорию России мы их пустим только тогда, когда фон будет доведен до естественного».