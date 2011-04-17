Составлен топ-10 самых экологичных автомобилей

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17 апреля 2011, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Nissan Leaf, по мнению автомобильного портала Kelley Blue Book (KBB), самый «зеленый» автомобиль 2011 года.

Исследователи портала учитывали исключительно расход топлива, необходимый для движения традиционных машин, поскольку, по мнению авторов рейтинга, безвредные электромобили – решение завтрашнего дня.

А Nissan Leaf потребляет всего 2,38 л топлива на 100 км пробега, то есть своими выхлопными газами он наносить минимально возможный вред окружающей среде.

Второе место в списке KBB занимает Chevrolet Volt, расходующий 2,53 л/100 км.

Далее места распределились так:

3. Toyota Prius,

4. Lexus CT 200h,

5. Honda Insight,

6. Ford Fusion Hybrid,

7. Volkswagen Golf TDI,

8. Hyundai Elantra,

9. Fiat 500

10. новый Ford Focus.