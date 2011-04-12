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//Авто

Водителей тихоходных машин будут тоже штрафовать

12 апреля 2011, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Госдуму внесено предложение - штрафовать водителей тихоходных машин, если они не пропускают на двухполосной дороге других участников автомобильного движения.

Члены фракции ЛДПР во главе с руководителем фракции Игорем Лебедевым внесли соответствующие поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе партии.

Согласно предлагаемым поправкам, штрафам в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей будут наказываться водители, не уступающие дорогу другим автомобилям, а также водители автомобилей, перевозящих крупногабаритный груз, если их скорость не превышает 30 км/час.  

В пояснительной записке к проекту закона говорится: "Эта категория транспортных средств существенно затрудняет движение других участников, приводит к заторам на дорогах, тормозит транспортный поток и, зачастую, ведет к транспортному коллапсу". Депутаты от ЛДПР предлагают в своих поправках, что водители тихоходных машин в соответствии с правилами дорожного движения должны "принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства".

СБ

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