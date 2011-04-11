В России отменяется бесплатная эвакуация автомобилей

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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11 апреля 2011, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
В России с 1 сентября 2011 года отменяется бесплатная эвакуация автомобилей. Теперь за неправильную парковку, перемещение автомобиля на спецстоянку и его хранение российские автовладельцы будут платить сами.
Сегодня Госдума ввела такую норму в принятый закон о совершенствовании организации дорожного движения, повышающим штрафы за нарушение ПДД.
По словам заместителя министра транспорта Николая Асаулина, в настоящее время эвакуация неправильно припаркованных автомобилей и их хранение в течение первых суток производятся в России бесплатно. Но теперь решили от этого отказаться, так как бюджеты субъектов РФ больше не могут субсидировать подобные траты. В следствие этого, на штрафстоянку забирают не все автомобили, хозяева которых нарушили ПДД.
Николай Асаулин пояснил: "Вероятность того, что эвакуируют автомобиль не стопроцентная. Нужно эвакуировать всех, кто нарушает, а мы эвакуируем ровно столько, сколько есть денег в бюджете". К примеру, в Санкт-Петербурге на эвакуацию машин сейчас тратится 200 миллионов рублей, а необходимо - 500 миллионов рублей, передает РИА Новости.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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