В ожидании «ё-мобиля» россияне раскупают иномарки

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6 апреля 2011, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Только за два первых месяца 2011 года года в Россию было поставлено 107 тысяч легковых автомобилей на общую сумму 1,803 млрд долларов.

Физический объем ввоза легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья возрос в 2,2 раза, до 91,6 тысячи (на 1,706 млрд долларов), грузовых - в 3,2 раза, до 8,5 тысячи (на 208,6 млн), сообщает Федеральная таможенная служба.

Объемы ввоза легковых машин из стран СНГ выросли в 2,3 раза, до 15,4 тысячи - на 96,6 млн долларов.

В конце марта компания «Ё-АВТО» заявило, что в апреле в России начнется запись на «ё-мобили».

А уже первого апреля премьер-министр России Владимир Путин проехал на пока уникальной городской малолитражке до резиденции президента в Горках.