Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин сообщил, что в России могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).



По словам Владимира Плигина, для городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, суммы штрафов будут выше, чем по всей стране, они могут составить для этих городов до 3 тысяч рублей. Сейчас готовится ко второму чтению законопроект, который вносит изменения по безопасности дорожного движения в ряд законов, в списке которых и Градостроительный кодекс, и Кодекс об административных правонарушениях.



В настоящее время уже "выработана формула, по которой устанавливается повышенная административная ответственность за ряд правонарушений, совершаемых на территории городов федерального значения", - цитирует слова Владимира Плигина ИТАР-ТАСС.