Российские дилеры Mazda, "Тойота моторс" и Subaru отметили на прошлой неделе рост продаж на 25-30 процентов. Эксперты связывают это с тем, что покупатели спешат приобрести машины, сделанные в России. И отказываются покупать японские авто, боясь получить "радиоактивный кусок железа".



Как сообщает "Ведомости", также московские салоны группы "Рольф" за выходные заключили контрактов на продажу Mitsubishi на 20-30% больше, чем обычно. Mitsubishi успокаивает клиентов: перебоев с поставками быть не может - ее заводы далеко от зоны бедствия. Но некоторые дилеры для демонстрации безопасности своего товара стали закупать дозиметры.



Напомним, что в связи с землетрясением и цунами, взрывами на АЭС "Фукусима-1", произошедшими 11 марта, многие автопроизводители приостановили работу автозаводов Японии. При этом проиводители заявляют, что экспорт "зараженных" машин исключен: автомобили проходят проверку на радиацию.