С 25 марта по 25 июня на федеральных трассах вводится ограничение проезда большегрузных машин для снижения нагрузки на дороги во время весенней распутицы, такой приказ выпустил Росавтодор.



Начальник управления эксплуатации и сохранности автодорог Росавтодора Игорь Астахов пояснил, что весной, после схода снега, грузовики наносят дорогам ущерб, который оценивается по более высоким нормативам. Из-за резкого перепада температур в весеннее время выбоины на дорогах появляются очень быстро, именно поэтому приходится вводить ограничение движения по федеральным трассам.



В регионах ограничение вводится по мере таяния снега и в зависимости от состояния дорог. Сначала оно начнет действовать по федеральным трассам Краснодарского края, а затем по трассам более северных субъектов федерации. В каждом регионе ограничение будет действовать не более 30 календарных дней.



Ограничение проезда будет действовать в отношении грузовиков различной грузоподъемности. Но будет и исключение - для автомобилей с международными грузами, продуктами питания, горючим и удобрениями, передают Вести.ру.