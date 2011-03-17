Российский авторынок может стать к 2015 году самым крупным в Европе

Генеральный директор российского подразделения Volkswagen Маркус Озегович счиает, что к 2015 году российский автомобильный рынок может стать крупнейшим в Европе, опередив Германию.



По словам гендиректора "Фольксваген Групп Рус", сейчас самым крупным авторынком в Европе является рынок Германии, а в 2011 году Volkswagen собирается увеличить продажи автомобилей на российском рынке до 200 тысяч.



На Российском автомобильном форуме, организованном Adam Smich Conferences, Маркус Озегович рассказал также, что в 2011 году на заводе в Калуге компания планирует ввести третью смену, в связи с этим выпуск автомобилей повысится до 180 тысяч в год, передает ПРАЙМ-ТАСС.