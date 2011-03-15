Цены на японские подержанные авто резко подскочили

Цены на подержанные японские авто во Владивостоке подскочили в несколько раз. Автодилеры полагают, что после землетрясения и цунами автомобилисты не рискнут покупать привезенные из Японии машины.



Практически все они с пятницы прекратили покупать автомобили на аукционах в Японии и предлагают ранее привезенные и даже растаможенные автомобили, но уже по выросшим ценам, сообщает Газета.ру. Среди автопродавцов муссируются слухи о том, что на рынок поступит большое количество «топляка» — побывавших под водой автомобилей. Теоретически специалисты смогут в какой-то степени восстановить работу электроники и других «внутренностей» машины, однако после морской воды состояние авто будет крайне плохим.