Программа утилизации старых автомобилей завершится к 1 апреля - Рахманов
15 марта 2011, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Алексей Рахманов заявил, что министерство планирует к 1 апреля завершить выдачу сертификатов по программе утилизации старых автомобилей.
На 14-м Российском автомобильном форуме Алексей Рахманов рассказал, что граждане, получившие сертификат, будут покупать новые машины еще 2-3 месяца, а расчет с дилерами за проданные автомобили Минпромторг будет вести примерно до сентября.
По словам Алексея Рахманова, в программе утилизации будет реализовано 500 тыс сертификатов, а по состоянию на сегодняшний день, уже выдано 487 тыс сертификатов, передает ПРАЙМ-ТАСС.