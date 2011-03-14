ОСАГО через терминал

В новом офисе Московского филиала ВСК при содействии компании «Вам Полис» был представлен электронный терминал по продаже страховых полисов («страховой терминал»), который в ближайшее время будет установлен в одном из торговых комплексов Москвы.

Терминал обладает простым, доступным интерфейсом, голосовым и визуальным сопровождением процесса оформления полиса. С его помощью предполагается продавать наиболее востребованные у населения страховые услуги: полисы ОСАГО и коробочные полисы страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Терминал принимает как наличные деньги, так и банковские карты. Удачно и просто решен вопрос возврата сдачи при расчете наличными. Причитающиеся деньги перечисляются на счет оператора связи.

Также через терминал можно оплачивать и другие услуги, присутствующие на рынке платежей (связь, интернет, штрафы и т.д.). Удаленный доступ к серверу позволяет контролировать процесс оформления и систематизировать введенную информацию в базу данных.

Внедрение данных терминалов позволяет автоматизировать продажу самого массового и востребованного страхового продукта – полиса ОСАГО.

«За последние годы клиенты по достоинству оценили преимущества платежных терминалов, представленных в огромных количествах по всей стране. У страховых терминалов тоже имеется ряд существенных преимуществ как для клиентов, так и для самих страховых компаний. Его внедрение, безусловно, будет способствовать снижению издержек как для страховой компании, так и для клиентов. Я не сомневаюсь, что в будущем страховые терминалы станут таким же привычным явлением, как банкоматы и платежные терминалы, а оформить страховой полис будет так же просто, как заплатить за интернет и мобильный телефон. Первый шаг к этому нами уже сделан и мы не намерены на этом останавливаться», – заявил генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий.