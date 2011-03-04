Из-за пауков компания Мазда отзывает 65 тысяч автомобилей

Из-за желтосумых ядовитых пауков, которые вьют гнезда в топливопроводе автомобилей Мазда-6, компания Мазда отзывает 65 тысяч автомобилей 2009-2010 годов выпуска из США, Канады и Мексики.



Пауки, проникнув в автомобиль, плетут паутину в вентиляционных трубках топливного бака, что может привести к утечке топлива, самовозгоранию машины, к усилению давления внутри бензобака.



Впервые эта проблема была обнаружена еще в октябре 2009 года.



По заявлению американского департамента дорожной безопасности NHTSA, все отозванные автомобили будут проверены и по мере необходимости очищены от ядовитых пауков. Кроме того, будут приняты дополнительные меры по защите топливной системы - планируется устанавливать пружину, которая не даст возможность паукам пробираться в топливопровод.



Сегодня агентство Киодо сообщило, что Mazda Motors рассматривает вопрос о закрытии завода в США из-за его убыточности и начать сборку автомобилей в России и других развивающихся странах.