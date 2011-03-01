Шесть автопроизводителей согласились организовать свое производство в России

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина сообщила, что шесть крупных автопроизводителей подписали с Минэкономразвития соглашение о намерениях организовать в России свое автопроизводство.



На заседании правительства Эльвира Набиуллина рассказала, что соглашение об организации нового режима промышленной сборки автомобилей подписали Volkswagen совместно с ГАЗом, Sollers–Ford, альянс АвтоВАЗ–Renault–Nissan–ИжАвто, КАМАЗ–Mercedes, GM–Magna и отдельно Fiat.



В частности, глава Минэкономразвития сказала: "Предполагается, что до 1 июня все эти компании нам представят бизнес-планы с объемами инвестиций, с графиками инвестиций, с графиками модернизации действующих мощностей и создания новых".



Далее министр добавила, что новый режим вызвал интерес у производителей автокомпонентов и сейчас 206 организаций уже представили заявки по созданию производств автокомпонентов на территории России с предполагаемым уровнем локализации 40%".