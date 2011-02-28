"Синие ведерки" обнародовали список обладателей автомашин со спецсигналами

"Общество синих ведерок" обнародовало список обладателей автомобилей VIP-серии АМР97 со спецсигналами, документ состоит из пяти листов и датирован 1 июня 2009 года и расположен по адресу community.livejournal.com/ru_vederko.

Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов рассказал: "Эту информацию кто-то сфотографировал и выложил в интернет. Большая часть информации совпадает с данными, которые у нас есть".



В списке, кроме тех чиновников и силовых ведомств, которым мигалка положена официально, перечислены банкиры, бизнесмены, главы федеральных телеканалов, которых нет в постановлении правительства РФ от 1 декабря 2006 года № 737 "О специальных световых и звуковых сигналах". К примеру, в перечне оказались председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и его заместитель Михаил Копейкин, генеральный директор Норильского никеля Владимир Стржалковский, президент Олимпстроя Таймураз Боллоев, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, председатель ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, глава РЖД Владимир Якунин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Внешторгбанка Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф, а также экс-руководитель "Транснефти" Семен Вайншток.



Однако представитель управделами президента РФ Виктор Хреков заявил, что подобного поименного списка чиновников, за которыми закреплен спецсигнал, не существует, "не может такого быть – есть машины, которые выделяют, и они варьируются", далее он добавил, что за распределение спецсигналов отвечает ГИБДД России, об этом сообщает Газета.ру.