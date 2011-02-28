На новые водительские права пересдачи не потребуется

В России выдача водительских удостоверений нового образца начнется с 1 марта 2011 года, для их получения пересдачи экзаменов не потребуется, сообщили в ГИБДД РФ.



Сотрудник ГИБДД РФ рассказал, что новые водительские удостоверения являются международными, а нынешние права остаются действительными и будут меняться по истечении их срока действия, однако если водитель захочет досрочно поменять удостоверение, препятствий к этому не возникнет. Размер госпошлины за выдачу нового удостоверения на сегодня составляет 800 рублей.



Что же представляют собой новые водительские права? Это - пластиковая карточка, синего цвета, переходящего в розовый; размером восемь с половиной на пять с половиной сантиметров. На одной стороне карточки находится фотография владельца документа, на противоположной стороне находится штрихкод, в котором зашифрованы данные о водителе, информация о том, где, когда и на каких основаниях выдан документ. Штрихкод гарантирует полную защиту от подделки и облегчает работу автоинспектора для составления протокола - удостоверение со штрихкодом прикладывается к электронной системе считывания и данные о водителе тут же обнародуются.



Также на обратной стороне карты появятся картинки-расшифровки обозначений привычных нам категорий "А", "В", "С", "D", "BE", "CE", "DE", чтобы было проще определить, какими транспортными средствами имеет право управлять российский турист за рубежом, здесь же будет обозначена дата открытия и окончания действия каждой категории.

Международное водительское удостоверение (МВУ) оформляется в ГИБДД и имеет срок действия - три года, для их получения пересдачи не потребуется. При выезде за границу в страны Венской конвенции водителям не потребуется оформлять дополнительно международные водительские права, а вот для путешествий по Ближнему Востоку и по странам Азии, где используется арабская письменность, где применяются иероглифы, МВУ потребуется оформлять обязательно, даже с новыми водительскими правами.