Выдачей транзитных номеров будет ведать только ГИБДД

В Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов вносятся изменения, теперь транзитные номерные знаки на автомобили будут выдаваться только в подразделениях ГИБДД.

Представитель Отдела безопасности дорожного движения МВД России Александр Борисов заявил, что в настоящее время готовятся соответствующие изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. По словам Александра Борисова, права выдавать такие номера будут лишены торгующие организации, организации-изготовители и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время торгующие организации взимают за транзитные номера по 500 рублей, тогда как отпускная цена для знака должна составлять 50 рублей.