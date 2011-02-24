Volkswagen и Дерипаска будут производить Skoda на заводе ГАЗ

Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ», входящая в корпорацию «Базовый элемент» Олега Дерипаски, заключили соглашение о производстве автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.



Полный цикл производства моделей Volkswagen и Skoda, включающий сварку, окраску и сборку будет организован на легковом производстве ГАЗа, сообщает Газета.ру. Общий объем производства в рамках проекта составит более 100 тысяч автомобилей в год. В проекте будет задействовано 2500 сотрудников завода.