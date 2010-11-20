В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения

Сегодня, 20 ноября, вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения. Изменения коснулись движения автомобилей, водителей и пассажиров транспортных средств.

Поправки, опубликованные ещё в мае, предусматривают, в частности, увеличение ответственности водителей за выезд на трамвайные пути встречного направления, вводят новый порядок пересечения перекрёстков с круговым движением, а также новый порядок "отношений" водителей и пешеходов. Кроме того, всем водителям без исключения придется пристегиваться ремнями безопасности и включать ближний свет в любое время суток.

С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции.



