Парализовано движение транспорта в центре Москвы - в центральной части столицы 20 октября вечером практически заблокировано движение машин. Водителям надо тщательнее выбирать маршруты объезда.

Для того, чтобы преодолеть расстояние от станции метро "Маяковская" до "Охотного ряда" по Тверской улице, автовладельцы в настоящее время тратят более часа.

Кроме того, без движения машины стоят на улице Охотный ряд, Лубянской, Старой и Новой площадях и в Китайгородском проезде, передает "Интерфакс". Почти стоит все Садовое кольцо.

Как стало известно, пробки на вылетных магистралях начинают рассасываться.