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Разжатый оборонный кулак

№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Разжатый оборонный кулак

Для выполнения госпрограммы перевооружения (ГПВ) нашей армии необходимо возрождение Миноборонпрома. Но правительственные либеральные рыночники и эффективные менеджеры препятствуют этому. 

На госпрограмму перевооружения Российской армии до 2020 года из бюджета будет выделено порядка 20–22 трлн. рублей. Основные направления – обновление стратегических ядерных сил (СЯС), сил общего назначения, ВМФ, ВВС и ПВО. Для выполнения такого грандиозного даже по советским меркам проекта требуется сжатие в кулак всех научных и производственных сил оборонно-промышленного комплекса. Пока же идет процесс по его распылению. Действующая на постоянной основе военно-промышленная комиссия под руководством Сергея Иванова не может заменить министерство. А профильную Рособоронпоставку возглавляет Надежда Синикова, закончившая Курский сельхозинститут по специальности «экономист».

Заместитель руководителя комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу генерал-полковник в отставке Анатолий Ситнов считает, что «надо немедленно создать министерство оборонной промышленности, принять программу реструктуризации и модернизации оборонно-промышленного комплекса».

Не все ладно и у генерального заказчика – Минобороны. Практически полностью развалена система заказов, головные отраслевые институты, научно-производственные и испытательные базы.

В российском правительстве имеются как сторонники, так и противники создания миноборонпрома, который координировал бы всю работу по программе. К числу первых источники «АН» относят Иванова и главу госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова. Они считаются людьми премьера Владимира Путина.

В то же время противники создания профильного ведомства – вице-премьер Алексей Кудрин, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, министр экономического развития Эльвира Набиуллина. И, как ни странно, к противникам относят министра обороны Анатолия Сердюкова.

По мнению Ситнова, без создания миноборонпрома выполнение программы перевооружения Российской армии под большим вопросом. Напомним, что предыдущие три программы перевооружения фактически провалились из-за и недофинансирования и отсутствия координации.

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