Световой меч смерти

Лазер с самого момента своего изобретения (1960 г.) стал объектом пристального внимания военных. Он оказался очень полезен – лазеры довольно быстро нашли применение в армии в качестве лазерных дальномеров-целеуказателей или лазерных локаторов.

Но мысль о «всесокрушающих лучах смерти» довлела с самого начала. Практически сразу генералы начали требовать от ученых, а ученые обещать генералам лазеры, способные бороться с целями на земле, в небесах и даже в космосе. Так прошло полвека, а боевых систем лазерного оружия, способных уничтожать реальные цели, сегодня так и нет.

Это не удивительно. Одно дело эксперимент – в отличную погоду с небольшой дистанции прожечь и за пару секунд подорвать древний танк времен Второй мировой войны. Такая техника имеет тонкую броню в 5–7 см. Еще ее для пущего эффекта можно набить взрывчаткой. Совсем другое – реальная жизнь. На задымленном поле боя с дистанции 5–7 км необходимо пробить лобовую многослойную броню современного танка. Ее толщина может достигать 50–100 см. Затем где-то внутри нужно найти запрятанный боекомплект и подорвать его за доли секунды, отведенные на выстрел.

С 500 метров можно поразить украшенную красной звездой ступень американской жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) первого поколения «Титан». Но пробить твердотопливную ступень «Тополя», летящую в стратосфере с дистанции в сотни километров, значительно труднее. А уничтожить лазером с расстояния в тысячу километров боевой блок (ББ), который спокойно проходит через пламя ядерного взрыва в космосе, – еще дальше от реальности.

Но тем не менее мыши колются, но продолжают грызть лазерный кактус. Работы по созданию боевых лазеров идут в США, России, Израиле, Китае и даже Индии, Японии и Южной Корее.

«Булава» или «Синева»? Отечественные конструкторы ракетного оружия должны исходить из наихудшего сочетания возможных угроз в идеальных для противника условиях. Наше оружие обязано успешно противостоять подобным лазерам. Поэтому так важно принять на вооружение твердотопливную «Булаву», малоуязвимую для такого лазера, способную разогнаться быстрее других ракет. Тогда американский летающий лазер никакой угрозы нашим стратегическим ядерным силам (СЯС) не нанесет, даже если его доведут до рабочего состояния. А вот жидкостная «Синева2» такой угрозе противостоит значительно хуже.

Американцы целятся по ракетам

В США пытаются создать несколько лазерных боевых комплексов. Например, комплекс авиационного базирования ATL, установленный на транспортнике С-130, предназначен для истребления небронированных наземных целей. К примеру, автомобилей. О танках речь не идет.

Стрелять такой лазер пока может лишь с малого расстояния. Это значит, что маломаневренную тушу транспортника злые бородатые дядьки без труда могут нашпиговать из зениток или угостить из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Затраты на уничтожение дорогущего лазерного комплекса составят несколько сот афгани.

Работы над стационарным сухопутным лазером THEL, предназначенным для поражения неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и мин, недавно были прикрыты. Участвовавший в этом проекте Израиль начал создавать лазерную пушку Skyguard для защиты от «катюш» ХАМАСа. Но затем к «чудо-оружию» охладел.

Выяснилось, что пушка может работать лишь в ясную погоду, с небольшого расстояния. А в дождь, туман и при низкой облачности она вообще бесполезна. При этом перехват снарядов и мин не гарантируется – толстый чугунный корпус быстровращающегося снаряда не так просто прожечь одним импульсом. К тому же цена такого выстрела дороже, чем залп целого артдивизиона.

Сейчас наиболее разрекламированным проектом является летающий лазер ПРО ABL-1Y, размещаемый на «Боинге-747». Он предназначен для поражения стартующих баллистических ракет. Разработка этой машины началась еще в 90-х. А сама идея базировалась на другом экспериментальном летающем лазере NKC-135A, который испытывали еще в начале 80-х. В то время стреляли по слабеньким мишеням, сделанным из ракет ближнего воздушного боя. Тогда же и выяснилось, что дальность стрельбы по ним не превышает 5 км вместо планируемых 50–60 км.

И вот – очередная попытка. Очень уж хочется американцам получить средство, способное уничтожить стартующие ракеты с 300–500 км. Все эти планы направлены против наших ракет, запускаемых с подводных лодок. До позиций МБР на территории России «боингу» не долететь.

Пока американский лазер успехами не блещет. Нет планируемой мощности – вместо 14 модулей основной установки в «боинг» вместили только 6. Нет пока и заданной дальности. Вряд ли удастся с сотни километров в реальных условиях поразить даже примитивную ракету.

Максимум, что пока смогли американцы, – попали в пару мишеней, якобы имитаторов твердотопливной и жидкостной ракет. Но о расстоянии и скорости целей они скромно умалчивают – видать, хвастаться нечем. Да и стреляли ночью над океаном – в идеальных условиях и для систем обнаружения целей, и для лазера. Недавно очередное испытание перенесли уже дважды. Сейчас даже дату не называют.

Русский ответ

В СССР лазерным оружием занимались плотно с самого момента появления лазера. Основными направлениями являлись противовоздушное и противоракетное. Возглавляли эти направления академики Басов и Прохоров, которые и являются изобретателями лазера.

Были созданы многочисленные экспериментальные установки, включая программы создания стационарных мощных лазеров ПРО «Терра», способных к воздействию на космические объекты. В рамках программы «Омега» создавались лазеры ПВО, в том числе и мобильные. Данные об успешности применения экспериментальных систем весьма противоречивы и колеблются от «полной непригодности» до «были поражены мишени на высотах от 15 км до 40 км».

Про одну из систем программы «Терра» ходит байка о том, как она облучила на малой мощности американский «Шаттл». После чего на его борту отключилась вся аппаратура. Конечно, реального подтверждения этому нет. Но надо учитывать и полную засекреченность таких работ. Весь реальный задел по ним был сохранен после развала СССР, и делиться с миром этой информацией никто не будет. Все программы создания оружия на новых физических принципах (ОНФП) и лазерного оружия у нас строго секретны.

Тем не менее кое-что известно. В том числе благодаря конверсии. Несколько лет назад публике был показан созданный для «Газпрома» мобильный комплекс дистанционной резки металлоконструкций МЛТК-50. Он способен резать толстые трубы и арматуру аварийных горящих скважин на дистанции 1 км.

Создавали в СССР и летающие лазерные боевые установки. Наиболее известным стал самолет А‑60. Эти самолеты были построены в начале 80-х, в рамках программы по

созданию боевой лазерной орбитальной платформы «Скиф-ДМ», макет которой был не совсем удачно запущен во время первого пуска РКН «Энергия».

Затем программа А-60 была продолжена уже как разработка средств для истребления беспилотных разведывательных аэростатов, которых сотнями засылали к нам американцы и которые были головной болью нашей ПВО. Первую воздушную мишень А-60 поразил в 1984 году.

Защита от лазера Еще в 80-х разработчики ракет, боевых блоков и комплексов средств противодействия ПРО озаботились созданием защиты от лазерной угрозы. Это могут быть формируемые различными средствами аэрозольные облака, состоящие из взвесей, поглощающих луч. Причем прорабатывалось формирование таких «полос прикрытия» даже в космосе, на пути прорывающегося к цели эшелона боевых блоков. Придание ракете или ББ вращения тоже может «размазать» пятно взрывоопасного нагрева по большей поверхности цели.

Большинство источников утверждают, что было построено два А-60, один из которых по глупости и халатности сгорел на аэродроме в начале 90-х годов. А второй якобы используют как транспортный самолет или вовсе куда-то продали. Также ходили слухи, что было построено три таких самолета, а один из них совсем недавно был перестроен под совсем другую «пушку».

О том, что РФ занимается разработкой боевого лазера воздушного базирования, еще в августе 2009 г. заявил действительный академический советник Академии инженерных наук России Юрий Зайцев. По его словам, в программе вооружений, которая была одобрена Научно-техническим советом Военно-промышленной комиссии, есть разделы, предполагающие проведение работ по разработке лазерного оружия. Он же высказал мнение и об американской программе ABL-1Y, сообщив, что максимум, на что может рассчитывать эта система, – это поражения оперативно-тактических ракет с дальностью в несколько сотен километров. «В обозримом будущем у боевого лазера, как элемента ПРО, перспектив нет», – считает Зайцев.

Буквально недавно стало известно, что на базе самолета А‑60 создана новая лазерная боевая система, предназначенная для ослепления оптико-электронных средств разведки противника. Действительно ли новая «пушка» предназначена для этого, конечно, неизвестно. Но это достаточно вероятно, так как именно «ослепление» на данном этапе является гораздо более реальным боевым применением лазерного оружия.

Проблемы лазерного оружия

Ничего удивительного в том, что военные в разных странах тратят на это деньги, нет. Лазер обладает потенциальным преимуществом, которого нет у любого другого вида оружия.

Это способность к почти мгновенной, со скоростью света, доставке поражающей энергии к цели. Ни ракеты, ни снаряды пушек, ни даже всякие электромагнитные пушки такой способностью не обладают.

Главная проблема – на пути доставки поражающей энергии стоит масса препятствий. Это и рассеивание лазерного луча атмосферой, и поглощение его энергии в облачности, тумане, в дождливую погоду. На поле боя сюда добавляется еще и задымление. Луч быстро теряет свою энергию, «вязнет». Несколько лучше он распространяется в верхних слоях атмосферы, но и там есть проблемы.

Наука ищет и находит пути для обхода этих препятствий. Например, подбор оптимальных конструкций мощных лазеров, выбор наименее поглощаемого атмосферой диапазона, использование специальных лазеров, пробивающих ионизированный канал в воздухе сразу перед основным лазером.

Кроме того, есть проблема сведения луча. Если у цели луч даст «пятно» в метры или десятки метров диаметром, толку не будет. Не поможет и накачка мощностью в десятки мегаватт. А это нелегко обеспечить даже у стационарных лазеров. В силу волновой природы света практически невозможно создание концентрированного лазерного пучка, бьющего на большие дистанции, – уже на расстоянии нескольких километров «пятно» расплывается в разы.

Чтобы получить нужную энергию у цели, приходится наращивать мощность пушки, а это влечет за собой резкое повышение ее габаритов, веса и цены. А еще есть проблема низкого КПД лазера, ведь он редко превышает всего лишь 30%, что в итоге порождает проблему отвода избытка тепла от сверхмощного лазера.

А то вместо танка, корабля, самолета или ракеты может расплавиться или взорваться сам лазер вместе с расчетом. А есть еще и обеспечение энергией, что делает размещение мощных установок на компактной мобильной базе нереальным – карманных АЭС еще не придумали.

Ничего не вижу

Разработка средств так называемого нелетального лазерного оружия в последнее время стала популярной темой. Западные страны занялись этим оружием под модным соусом борьбы с терроризмом.

Подключился и Китай, разместивший на своем новом танке ZTZ-99G лазерную турель, предназначенную для выведения из строя оптических систем противника и ослепления его наводчиков. Правда, на новой модификации этой машины турель отсутствует. Видимо, как часто бывает у китайцев, самостоятельная разработка нормально не получается. Они мастера копировать готовые системы.

В СССР подобные системы создавались давно и даже имеются на вооружении. Например, в начале 80-х в штаты некоторых советских дивизий, дислоцированных в Группах войск и западных округах, ввели так называемые взводы визирования, оснащенные БМП-1С – специальной модификацией БМП-1 с лазерной аппаратурой АВ-1. Реально эти машины предназначались для порчи оптики бронетехники и противотанковых комплексов противника и ослепления наводчиков и операторов, якобы временного. Внешне же машины не отличались от обычной БМП, что придавало им живучести.

Кроме этого, как сообщается в публикации одного из ведущих разработчиков лазеров в России, НПО «Астрофизика» были созданы и приняты на вооружение и другие, более мощные лазерные системы ослепления. В частности, с 1982 г. поставлялся комплекс «Стилет», с 1983 г. комплекс «Сангвин», предназначенный для борьбы с оптико-электронными системами самолетов и вертолетов. Он размещен на базе зенитной самоходной установки «Шилка».

«Сангвин» способен выявить прицельные системы вражеского вертолета и вывести их из строя на десятки минут на дистанциях более 10 км. А с более близкого расстояния – 8–10 км – сжечь окончательно. Что станет с глазами пилота, смотрящего в окуляр, – и так понятно. Впрочем, если в вертолет попадет ракета, – будет хуже.

Были созданы также комплексы «Аквилон» для подавления оптики средств береговой обороны, а в 1992 г. – система «Сжатие». Эта размещенная для маскировки в башне и на шасси САУ «Мста-С» многоканальная лазерная система способна автоматически находить бликующие объекты и выводить их из строя целой батареей лазеров. Выглядит это очень внушительно – как «оружие пришельцев».

Создаются и испытаны в деле лазерные системы ослепления снайперов противника, очень актуальные в эпоху локальных конфликтов с иррегулярными формированиями. Перспективно и создание систем для выведения из строя аппаратуры спутников разведки противника.

В середине 80-х в СССР даже были разработаны лазерные пистолет и револьвер для космонавтов. Они предназначались для поражения оптических средств противника и глаз космонавтов противника без повреждения обшивки корабля. Неужели наших космонавтов хотели послать в космосе на абордаж? Но прибор работал, имел 6–8 одноразовых «патронов» накачки в магазине или барабане.

Сейчас ясно одно – массового появления мощных боевых лазеров в войсках не стоит ждать в ближайшие десятилетия. Но и прекращения работ над боевыми лазерами – тоже. Ведь наряду с «освоением» денег различных военных бюджетов такие работы могут принести и реальный эффект. К тому же, возможно, ученые смогут решить те проблемы, что сейчас делают сферу применения боевых лазеров очень узкой. Поэтому Россия тоже будет вести работы как по таким системам, так и по средствам противодействия им.