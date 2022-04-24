Украинская пехота использует лесопосадки для внезапного нападения на российские подразделения

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24 апреля 2022, 20:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Небольшие формирования ВСУ от отделения (10 штыков) до роты (110 штыков) используют лесополосы для внезапной атаки российских войск. Дело в том, что на юге Харьковской области и на Донбассе таких полос множество. Об этом рассказал в своём телеграмм-канале один из участников военных действий.

Украинские военные используют полосные лесопосадки для скрытого выдвижения к местам проведения засады в расчёте на то, что российская армейская разведка может их не заметить. На опушках лесопосадок оборудуются наблюдательные посты (НП).

Которые ведут разведку противника в то время, как основная часть рейдовых групп располагается под прикрытием деревьев и кустов в центральной части лесополос. В зимний сезон это требует дополнительных средств маскировки, а как только распустится листва, ситуация для проводящих засаду отрядов значительно упростится. Кроме того, украинские военные используют для скрытого передвижения по просёлкам машины скорой помощи, гражданский общественный транспорт с надписью «ДЕТИ» или легковые машины, не имеющие военной маркировки, а иногда, с нанесёнными на них российскими тактическими опознавательными знаками (A, O, V или Z).

Вооружены такие группы переносными противотанковыми, зенитными средствами и стрелковым оружием. В их составе также бывают пулемётные расчёты и снайперские двойки. При обнаружении колонн российских войск при недостаточно надёжном походном или боевом охранении, украинская пехота выдвигается на заранее подготовленные позиции и открывает огонь по российским солдатам, транспортным средствам и бронетехнике. После непродолжительного обстрела украинская группа предпринимает быстрый отход. Такая тактика характерна для партизанской войны.

Правда, в последнее время российская армейская разведка всё чаще обнаруживает их заблаговременно. Судьба выявленных украинских рейдовых групп незавидна. Сначала их обстреливают - артиллерия, армейская авиация, или ударные дроны. Затем к месту, где находятся остатки рейдовой группы выдвигаются бронетехника и мотострелки, которые производят зачистку местности. Если украинские подразделения оказывают упорное сопротивление, по ним повторно открывает огонь артиллерия или армейская авиация.

После окончательного подавления оживших огневых гнёзд противника продолжается зачистка местности. По словам попавших в плен украинских солдат основная часть таких рейдовых групп гибнет под огнём артиллерии и армейской авиации, порой такие формирования полностью теряют боеспособность ещё до подхода бронетехники и мотострелков ВС РФ.